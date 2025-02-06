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Вечерний Новосибирск

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Ректора СГУГиТ Александра Карпика похоронят в Новосибирске 8 февраля

Ректора СГУГиТ Александра Карпика похоронят в Новосибирске 8 февраля

Поминальный обед начнётся в столовой университета в 14:30. «От университета до крематория в 10:45 поедет автобус, на этом же автобусе все желающие могут вернуться обратно в университет», — говорится в официальном сообщении СГУГиТ.

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