В День Ивановской области на выставке «Россия» местные производители представили гастрономические традиции региона На гастрономический фестиваль масштабного форума на ВДНХ из нашего края привезли вкуснейшие пряники и плёсские углы, мармелады, джемы, сладкие настойки и ароматный хлеб.
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