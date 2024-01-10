В День Ивановской области на выставке «Россия» местные производители представили гастрономические традиции региона На гастрономический фестиваль масштабного форума на ВДНХ из нашего края привезли вкуснейшие пряники и плёсские углы, мармелады, джемы, сладкие настойки и ароматный хлеб.