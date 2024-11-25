Рост занятости в мировом энергетическом секторе в 2023 году опередил рост экономики в целом

Занятость в мировом энергетическом секторе росла быстрыми темпами в 2023 году, чему способствовала волна инвестиций в производство технологий чистой энергии, хотя нехватка квалифицированных рабочих остается серьезной проблемой для работодателей, ищущих сотрудников.
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