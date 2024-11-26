«Я не буду надевать тещины трусы! Они мне большие», — крикнул муж и чуть не довел своих родителей до инфаркта

С мужем мы женаты уже пять лет, и все это время живем с моей мамой. Перед нашей свадьбой она хотела разменять свою огромную трехкомнатную квартиру, чтобы и нам помочь с жильем, и себе закуток какой найти.
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