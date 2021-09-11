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Инспекторы ВАИ ВВО Белогорского гарнизона провели ряд мероприятий в рамках акции «Осторожно! Дети!»

Инспекторы ВАИ ВВО Белогорского гарнизона провели ряд мероприятий в рамках акции «Осторожно! Дети!»

Инспекторы Военной автомобильной инспекции (ВАИ) Восточного военного округа (ВВО), провели ряд мероприятий в рамках акции «Осторожно! Дети!» в школах и на дорогах Белогорского гарнизона .

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