Экипаж «Союза МС-26» успешно эвакуировали после посадки

Космонавты Алексей Овчинин, Иван Вагнер, а также американский астронавт Дональд Петит успешно эвакуированы после посадки спускаемого аппарата корабля «Союз МС-26» участниками поисково-спасательной операции, сообщила госкорпорация «Роскосмос» 20 апреля в своем Telegram-канале.
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