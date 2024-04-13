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  • Дмитрий Гурин
    Дебила с ножом пристрелили полицейские. Мне например кажется это достаточно странным, Австралийские полицаи стрелять ...Единственный, кто...

ВМС Ирана захватили израильский танкер в Ормузском проливе (ВИДЕО)

ВМС Ирана захватили израильский танкер в Ормузском проливе (ВИДЕО)

ВМС Ирана захватили израильский танкер в Ормузском проливе, десантировав на судно спецназ. Захваченное судно MSC ARIES ходит под португальским флагом, однако связано с компанией Zodiac Group, принадлежащей израильскому миллиардеру Эйелю Оферу.

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