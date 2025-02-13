Беспилотный террор: жуткие преступления ВСУ против гражданских

Использованы материалы: Global Look Press/Shatokhina Natalya/news.ru, кадр из программы "Совбез", РЕН ТВ В программе показали кадры, на которых украинские боевики запускают ракеты из американской реактивной системы.
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