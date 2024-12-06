Составлен портрет владельца китайского автомобиля

Средний возраст российского владельца китайского автомобиля в 2024 году составил 44 года. По данным агентства АВТОСТАТ, в 2019 году владельцы китайских машин были заметно старше — их средний возраст был равен 53 годам.
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