Настоящая любовь — это когда помыл кота, а он все равно к тебе пришел

Предложила мужу поиграть в ролевую игру "Девочка по вызову".Он внимательно посмотрел на меня и спросил: "Деньги нужны, что ли?" НЕВЫДУМАННАЯ ИСТОРИЯ:Деваушка из глухой деревни приехала в областной город, чтобы устроиться работать на завод.