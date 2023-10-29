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Настоящая любовь — это когда помыл кота, а он все равно к тебе пришел

Настоящая любовь — это когда помыл кота, а он все равно к тебе пришел

Предложила мужу поиграть в ролевую игру "Девочка по вызову".Он внимательно посмотрел на меня и спросил: "Деньги нужны, что ли?" НЕВЫДУМАННАЯ ИСТОРИЯ:Деваушка из глухой деревни приехала в областной город, чтобы устроиться работать на завод.

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