Мутация белка Хантингтона препятствует восстановлению ДНК

Исследователи из Университета Макмастера (McMaster University) обнаружили, что белок, мутировавший при болезни Хантингтона, не может должным образом восстановить ДНК, что приводит к замедлению заживления клеток головного мозга.
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