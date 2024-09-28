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Мутация белка Хантингтона препятствует восстановлению ДНК

Мутация белка Хантингтона препятствует восстановлению ДНК

Исследователи из Университета Макмастера (McMaster University) обнаружили, что белок, мутировавший при болезни Хантингтона, не может должным образом восстановить ДНК, что приводит к замедлению заживления клеток головного мозга.

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