Микологи всколыхнули научное сообщество пауком-зомби – человечеству грозят грибки Евгения КомароваОткрытый в 2025 году микологами паук-зомби всколыхнул учёное сообщество – похоже, человечеству грозят грибки.
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