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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Яя Туре стал первым африканским тренером в основной стадии ЛЧ – вывел туда «Слован». Футболисты скандировали его имя после победы в квалификации

Бывший хавбек «Барселоны» и « Манчестер Сити » Яя Туре вывел « Слован » в основной этап Лиги чемпионов – и стал первым африканским тренером, которому удалось добиться этого.

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