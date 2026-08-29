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MeMo-Logic

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Назван самый быстрый тест на деменцию: всего три движения рукой

Назван самый быстрый тест на деменцию: всего три движения рукой

Информация о риске развития деменции может быть у вас на ладони, пишет американское издание New York Post.

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