ЦА: об изгибах образовательной политики и восприятии национальной истории

Наконец-то в противовес постоянно выходящим в Центральной Азии учебным пособиям и разного рода «популярной» литературе, повествующим о так называемой русской колонизации, в Ташкенте 19 февраля в рамках исследования, основывающегося на реальных событиях и документах российско-узбекистанской истории, представили книгу Ю.