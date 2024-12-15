Неожиданный «подарочек» на Новый год для иноагентов решило подготовить наше руководство! Теперь у них не получится проделывать их самый обожаемый фокус: поливать Россию грязью, но при этом же — зарабатывать тут деньги.
Иноагентам готовят сюрприз — новый закон введёт существенные ограничения
Комментарии
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Bogdan Stupin
Весьма позитивная новость. Ежели,конечно, на выходе будет реальный, а не призрачный пакет законов. Которые, к тому же, ВСЕ правоохранители будут чтить, а не изображать слепоглухонемых. Так что, как говорили когда-то наши нынешние майданутые небратья, "не кажи "гоп!", поки не перескочишь!".
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7 час.
ВЛАДИМИР ЯБРОВ
Надо жёстко карать! И дать президенту право от народа!!!
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5 час.
Надежда
Предатели не должны зарабатывать в России!
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2 час.
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