Страна и люди
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Страна и люди

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Иноагентам готовят сюрприз — новый закон введёт существенные ограничения

Иноагентам готовят сюрприз — новый закон введёт существенные ограничения

Неожиданный «подарочек» на Новый год для иноагентов решило подготовить наше руководство! Теперь у них не получится проделывать их самый обожаемый фокус: поливать Россию грязью, но при этом же — зарабатывать тут деньги.

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Комментарии
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Bogdan Stupin
Весьма позитивная новость. Ежели,конечно, на выходе будет реальный, а не призрачный пакет законов. Которые, к тому же, ВСЕ правоохранители будут чтить, а не изображать слепоглухонемых. Так что, как говорили когда-то наши нынешние майданутые небратья, &quot;не кажи &quot;гоп!&quot;, поки не перескочишь!&quot;.
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ВЛАДИМИР ЯБРОВ
Надо жёстко карать! И дать президенту право от народа!!!
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Надежда
Предатели не должны зарабатывать в России!
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