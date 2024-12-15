Иноагентам готовят сюрприз — новый закон введёт существенные ограничения

Bogdan Stupin

Весьма позитивная новость. Ежели,конечно, на выходе будет реальный, а не призрачный пакет законов. Которые, к тому же, ВСЕ правоохранители будут чтить, а не изображать слепоглухонемых. Так что, как говорили когда-то наши нынешние майданутые небратья, "не кажи "гоп!", поки не перескочишь!".