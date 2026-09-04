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С Днем Рождения, любимая Москва!

С Днем Рождения, любимая Москва!

Первые выходные сентября для Москвы – дата сакральная. В 2026 году лучший город Земли, чья история насчитывает почти девять столетий, вступит в пору своего 879-го дня рождения.

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