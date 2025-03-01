Президент Чехии Павел призвал к созданию коалиции в поддержку Украины

Чешский президент Петр Павел в соцсети X призвал создать международную коалицию в поддержку Украины. "Пришло время начать рассматривать [возможность создания] широкой [международной] коалиции, желающей добиваться справедливого мира на Украине", - написал Павел.
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