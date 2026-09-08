📈 Как детям и подросткам повысить уровень финансовой грамотности Повышение уровня финансовой грамотности должно осуществляться по трем направлениям: работа с педагогами, со школьниками и их родителями, рассказала кандидат экономических наук, доцент, заведующая кафедрой естественно-математического образования и финансовой грамотности ГБОУ ДПО РК «Крымский республиканский институт постдипломного педагогического образования» Элана Рогатенюк.
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