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test mazurok

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📈 Как детям и подросткам повысить уровень финансовой грамотности   Повышение уровня финансовой грамотности должно осуществляться по трем направлениям: работа с педагогами, со школьниками и их родителями, рассказала кандидат экономических наук, доцент, заведующая кафедрой естественно-математического образования и финансовой грамотности ГБОУ ДПО РК «Крымский республиканский институт постдипломного педагогического образования» Элана Рогатенюк.

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