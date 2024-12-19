´Сказка про маленькую капельку´.

Воспитатель дошкольного образования Новик Ирина НиколаевнаЗанятие по образовательной области ´Ребёнок и природа´в первой младшей группе №11Открытое занятие по образовательной области ´Ребенок и природа´ для детей первой младшей группы №11 (от 2 до 3 лет)В целях реализации годовой задачи учреждения, прошёл открытый просмотр занятия в первой младшей .
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