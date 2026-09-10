Мексика: Шесть боевиков были убиты в ходе преследования силами безопасности 5 сентября от Мильпильяс-де-Альенде в муниципалитете Теул-де-Гонсалес-Ортега, штат Сакатекас, до Кортапико в муниципалитете Ла-Йеска, штат Наярит.