Мексика: Шесть боевиков были убиты в ходе преследования силами безопасности 5 сентября от Мильпильяс-де-Альенде в муниципалитете Теул-де-Гонсалес-Ортега, штат Сакатекас, до Кортапико в муниципалитете Ла-Йеска, штат Наярит.
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