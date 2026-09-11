Задержанный в Тамбовской области признался, что отправил Киеву координаты энергообъектов

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Молодой человек, задержанный в Тамбовской области по подозрению в государственной измене, признался, что отправил Киеву точные координаты энергообъектов.
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