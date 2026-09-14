Россиянам рассказали об обострении хронических заболеваний в межсезонье

Терапевт и физиотерапевт Лечебно-реабилитационного центра Минздрава России Ксения Федорова объяснила, почему осенью у многих людей все валится из рук, — в межсезонье обостряются хронические болезни и падает настроение.
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