Капитань: Венгрия готова запретит импорт газа из России по решению Еврокомиссии

Венгрия готова отказаться от закупок российского газа с октября 2027 года, хотя и считает такой запрет со стороны Евросоюза политическим решением.
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А почему с октября 2027?