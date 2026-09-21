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Царьград

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Элла Памфилова: на выборах признали недействительными 36 850 бюллетеней

Элла Памфилова: на выборах признали недействительными 36 850 бюллетеней

В 12 регионах на 20 участках выборов в Госдуму 18-20 сентября недействительны 36 850 бюллетеней, сообщила Элла Памфилова.

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