Деньги Минобороны "распилили": Замглавы Военно-медицинской академии стал фигурантом уголовного дела о взятке

Замглавы Военно-медицинской академии Вешкин стал фигурантом уголовного дела о взятке. Предполагается, что группа лиц попросила Минобороны выделить средства на закупку оборудования и медикаментов, но в итоге деньги "распилили".
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