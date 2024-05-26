Planet today
ГЛАВНОЕЛЕНТА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Planet today

55 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Т
    По классике дураки кормят чужих солдат.Эстония откровенн...
  • Михаил Е
    В смысле? Армения уже заморская провинция Франции?Азербайджан нашел...
  • Eduard
    Когда мир откажется от американской зависимости?США нашли себе но...

Для чего США нужна «вечная» война на Украине?

Для чего США нужна «вечная» война на Украине?

Начнём с того, что «вечная война» не литературный троп, а вполне конкретное состояние внешней политики государства, объявившего такую войну другому и заявившего о том, что будет вести эту войну «сколько потребуется», до полного «геополитического поражения» своего противника.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх