Для чего США нужна «вечная» война на Украине?

Начнём с того, что «вечная война» не литературный троп, а вполне конкретное состояние внешней политики государства, объявившего такую войну другому и заявившего о том, что будет вести эту войну «сколько потребуется», до полного «геополитического поражения» своего противника.
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