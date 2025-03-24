ЦБ продлил на полгода ограничения на переводы за рубеж средств нерезидентов

Центральный банк России продлил ещё на полгода действие ограничений, затрагивающих переводы за рубеж средств нерезидентов из недружественных стран со счетов российских брокеров и доверительных управляющих, сообщили в пресс-службе регулятора.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии