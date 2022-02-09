«Россия может начать войну после Олимпиады и изолировать Украину со стороны моря» — генерал Бен Ходжес - «Мнения»

Бен Ходжесбывший командующий Сухопутными войсками США в Европе, генерал-лейтенант в отставке, эксперт Центра анализа европейской политики (CEPA)Британские и американские спецслужбы независимо друг от друга заявили о том, что Россия может инсценировать атаку со стороны украинцев, чтобы получить предлог для вторжения в страну.
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