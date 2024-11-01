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Дрался в эфире Норкина. Теперь угрожает депутату: Как Султана Хамзаева подвело хамство. Реакция

Дрался в эфире Норкина. Теперь угрожает депутату: Как Султана Хамзаева подвело хамство. Реакция

Petrov Sergey/news.ru/Globallookpress Волну негатива "поймал" парламентарий Султан Хамзаев, ввязавшись в общественную дискуссию, касающуюся запрета религиозной одежды в школах Владимирской области.

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Комментарии
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Михаил Е
Вместе с фракцией
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8 час.
Михаил Е
А оно  (доверие) было?
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8 час.
МЕ
Михаил Е
🤣🤣🤣 В Дагестан депортировать?
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8 час.

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