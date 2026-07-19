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Журнал «Профиль»

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В Совете Европы раскритиковали FIFA за подверженность политическому и финансовому давлению

В Совете Европы призвали Междунаyhодную футбольную федерацию (FIFA) в срочном порядке начать разработку рамочной программы для защиты футбола от политического и финансового давления и обеспечения честности на следующем чемпионате мира в 2030 году.

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