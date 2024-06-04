«Классика на Дворцовой» в очередной раз доказывает: мы открыты миру по-прежнему

31 мая в честь Дня города – Дня основания Санкт-Петербурга – при поддержке Комитета по культуре прошел крупнейший в стране концерт классического искусства под открытым небом – «Классика на Дворцовой» «Классика на Дворцовой» остается местом притяжения оперных певцов со всех уголков мира, сохраняя статус международного концерта.