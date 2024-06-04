НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Петербургский дневник

68 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сибиряк
    Но тогда они должны быть согласны с применением Российского ядерного оружия относительно Америки. Пора осуществить пл...Белый дом назвал ...
  • Михаил Новиков
    В этой связи вполне логично и абсолютно здраво будет применение оружия по территории сша. Точечно. По местам производ...Белый дом назвал ...
  • frior
    И слава Богу, что дети «звезд», «элиты» попсовой, что чиновьичей живут, учатся и работают за границей. Главное, потом...Обозреватель Баби...

«Классика на Дворцовой» в очередной раз доказывает: мы открыты миру по-прежнему

«Классика на Дворцовой» в очередной раз доказывает: мы открыты миру по-прежнему

31 мая в честь Дня города – Дня основания Санкт-Петербурга – при поддержке Комитета по культуре прошел крупнейший в стране концерт классического искусства под открытым небом – «Классика на Дворцовой» «Классика на Дворцовой» остается местом притяжения оперных певцов со всех уголков мира, сохраняя статус международного концерта.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх