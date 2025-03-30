Айнур Курманов. БПЛА ВСУ уже неоднократно атаковали инфраструктуру Каспийского трубопроводного консорциума, по которому в страны ЕС идёт 80% добытой нефти и 60% всего экспорта республики, но вместо заявлений с осуждением действий Киева Астана только усиливает русофобию и националистические настроения внутри страны.