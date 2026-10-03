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Царьград

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Зеленский может извлечь выгоду из уничтожения заводов Украины

Зеленский может извлечь выгоду из уничтожения заводов Украины

Президент Украины Владимир Зеленский может получить выгоду от разрушения заводов, что снижает защиту от мобилизации.

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