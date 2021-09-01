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Far Cry 6 показали на Xbox Series X

Far Cry 6 показали на Xbox Series X

Разработчики Far Cry 6 во главе с нарративным директором Навидом Хавари провели прямую трансляцию, в ходе которой был показан большой фрагмент игрового процесса грядущего шутера, запущенного непосредственно на консоли нового поколения Xbox Series X.

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