Far Cry 6 показали на Xbox Series X

Разработчики Far Cry 6 во главе с нарративным директором Навидом Хавари провели прямую трансляцию, в ходе которой был показан большой фрагмент игрового процесса грядущего шутера, запущенного непосредственно на консоли нового поколения Xbox Series X.
Разработчики Far Cry 6 во главе с нарративным директором Навидом Хавари провели прямую трансляцию, в ходе которой был показан большой фрагмент игрового процесса грядущего шутера, запущенного непосредственно на консоли нового поколения Xbox Series X.
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