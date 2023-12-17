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Ольга Бузова рассказала об отношении к хейтерам: Мои фанаты знают, что я пою вживую

Певица старается не запоминать о негативных отзывах в свой адрес. Популярная певица и телеведущая Ольга Бузова высказалась по поводу частых насмешек и сомнений в её вокальных данных со стороны пользователей социальных сетей.

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