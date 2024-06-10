На уборку Симферополя дополнительно выделили 27 миллионов рублей

На официальном портале крымского правительства опубликованы Распоряжения Главы Республики Крым, согласно которым 13, 14, 15, 16 и 17 этапы санитарной очистки улиц Симферополя суммарно обойдутся в 27 миллионов рублей.
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