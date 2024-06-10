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Крымское информационное агентство

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На уборку Симферополя дополнительно выделили 27 миллионов рублей

На уборку Симферополя дополнительно выделили 27 миллионов рублей

На официальном портале крымского правительства опубликованы Распоряжения Главы Республики Крым, согласно которым 13, 14, 15, 16 и 17 этапы санитарной очистки улиц Симферополя суммарно обойдутся в 27 миллионов рублей.

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