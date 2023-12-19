В Германии увидели реальную опасность ослабления поддержки Украины

ЛЛ

Леонид Ла Рошель

Не совсем понятна такая заинтересованность немцев в этом конфликте. Бабло девать больше некуда, что ли? Или вправду рассчитывали руками бандерлохов победить Россию и получить халявный доступ к недрам? Или "историческая память" не дает жить и спать спокойно? Май 1945-го до сих пор свербит во всех местах у бюргеров? Ссытесь от мысли, что после усраины придут к вам - спонсорам этого безобразия?