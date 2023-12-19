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В Германии увидели реальную опасность ослабления поддержки Украины

В Германии увидели реальную опасность ослабления поддержки Украины

Вице-канцлер Германии Роберт Хабек заявил, что существует опасность возможного снижения уровня поддержки Украины со стороны Запада.

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Комментарии
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ЛЛ
Леонид Ла Рошель
Не совсем понятна такая заинтересованность немцев в этом конфликте. Бабло девать больше некуда, что ли? Или вправду рассчитывали руками бандерлохов победить Россию и  получить халявный доступ к недрам? Или &quot;историческая память&quot; не дает жить и спать спокойно? Май 1945-го до сих пор свербит во всех местах у бюргеров? Ссытесь от мысли, что после усраины придут к вам - спонсорам этого безобразия?
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