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В ЕС предложили сократить бюджет на 8%

В ЕС предложили сократить бюджет на 8%

В ЕС предложили сократить бюджетный план на 2028—2034 годы на 8%, пишет Financial Times. По данным издания, соответствующее предложение сделала Ирландия, председательствующая в Совете Евросоюза.

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