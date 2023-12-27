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Анастасия Волочкова показала видео с Путиным: “Хочу себе такого мужчину”

Анастасия Волочкова показала видео с Путиным: “Хочу себе такого мужчину”

Балерина Анастасия Волочкова удивила своих подписчиков в социальных сетях, опубликовав видео, на котором она празднует Новый год в компании президента России Владимира Путина.

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Комментарии
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АР
Александр Ракитин
Сомнительно, что Путин проявил интерес к этой раскоряченной шлюхе.
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17 час.

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