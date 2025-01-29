Оценки Eternal Strands, релиз Virtua Fighter 5 R.E.V.O, Enshrouded в 2025, ремастеры The Sims 1-2… Eternal Strands д...

Оценки Eternal Strands, релиз Virtua Fighter 5 R.E.V.O, Enshrouded в 2025, ремастеры The Sims 1-2…Eternal Strands добралась до релиза и получила первые оценки от критиков; для Atomic Heart вышло третье дополнение «Чары морских глубин»; свет увидела Virtua Fighter 5 R.
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