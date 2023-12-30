Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Без ликвидации «пятой колонны» в наступающем 2024 году нам не выстоять

Без ликвидации «пятой колонны» в наступающем 2024 году нам не выстоять

«Русская народная линия» проводит традиционный опрос авторов по итогам года. «Как бы Вы охарактеризовали 2023 год в свете проведения Специальной военной операции? Как изменилось наше общество в этом году? Какие позитивные и негативные тенденции отметите в уходящем году? С какими чувствами встречаете Новый 2024 год? Что ждёт мир в ближайшее время?» – на эти вопросы отвечает доктор военных наук, специалист в военной политологии, член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, капитан первого ранга, первый вице-президент Академии геополитических проблем Константин Валентинович Сивков: Уходящий 2023 год – год провала гибридной стратегической операции Запада против России.

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Комментарии
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Владимир Соловьев
ОЩУЩЕНИЕ, ЧТО В РОССИИ НЕ ОДНА ПЯТАЯ КОЛОННА, А ЦЕЛЫХ 55, ДО САМОГО ВЕРХА. И ЭТА КОЛОНИЗАЦИЯ НЕ ЗАКАНЧИВАЕТСЯ С 1917г.
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