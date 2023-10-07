Ну что, бывшие младшие братья, выпендрились? Теперь не вопите "А меня то за що?!"

Ещё не хватало молча проглотить наглый выпад Армении! Послать их подальше и забыть! Пусть сами выгребают!

Ole Ole

Ну хватит России благодушно либеральничать ! Необходимо сменить наш дипкорпус, выгнать из МГИМО и т.п. 5-ю колонну и луноликого Торкунова, платных мажоров. Когда говорят дипломаты-патриоты, пушки будут молчать. Дипкорпус - наш авангард. Впереди армии. И так же должны давать присягу !