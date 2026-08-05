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Газета.ру

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Невестка певца Рыбина рассказала, что уехала с мужем в свадебное путешествие

Невестка певца Рыбина рассказала, что уехала с мужем в свадебное путешествие

Сын солиста "Дюны" Виктора Рыбина и певицы Натальи Сенчуковой уехал с женой в свадебное путешествие. Невестка артистов отметила, что они не полетели за границу, а выбрали для отдыха эко-комплекс в Калужской области.

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