Невестка певца Рыбина рассказала, что уехала с мужем в свадебное путешествие

Сын солиста "Дюны" Виктора Рыбина и певицы Натальи Сенчуковой уехал с женой в свадебное путешествие. Невестка артистов отметила, что они не полетели за границу, а выбрали для отдыха эко-комплекс в Калужской области.
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