Что получится, если скрестить хаски и шпица? 10 очаровательнейших помесей пород собак

Коргски, пагль или чопс? А кто ваш фаворит по милоте? Положа руку на сердце: многие из этих метисов затмят красотой своих чистокровных собратьев Помски=померанский шпиц+хаски К псам-полукровкам многие относятся по-разному: одни считают, что это издевательство над породой, другие уверены: потомство от такой помеси возьмет лучшие черты характера и внешности от родителей.