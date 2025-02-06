Новый Департамент эффективности правительства Илона Маска за несколько дней после инаугурации президента США Дональда Трампа сделал то, о чем патриоты, сторонники суверенного пути для России просили десятилетиями.
Трамп и Маск развалили USAID, раскрыв преступления структуры глобалистов. Ждем чисток «спящих» в России
Комментарии
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ВМ
Вениамин Мельников
как было так и будет,еще хуже -был один центр либерал-глобалистской идеологи где свободно работают агенты USAID,представители посольств стран НАТО? но создали второй,в Москве. При чем здесь USAID, если мы не хочем или не можем,а может не желаем освободится от внешней зависимости?
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17 час.
ninikooo Митусова
А этим « открывшимся подробностям в работе Фонда» будет дана уголовная ответственность или , как всегда « пожурят» и пусть эти организации плодятся , как на дрожжах, высасывая из бюджета миллионы рублей для халявщиков, имитирующих деятельность?! Во имя кого и чего?!
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16 час.
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