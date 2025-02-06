Трамп и Маск развалили USAID, раскрыв преступления структуры глобалистов. Ждем чисток «спящих» в России

ВМ

Вениамин Мельников

как было так и будет,еще хуже -был один центр либерал-глобалистской идеологи где свободно работают агенты USAID,представители посольств стран НАТО? но создали второй,в Москве. При чем здесь USAID, если мы не хочем или не можем,а может не желаем освободится от внешней зависимости?