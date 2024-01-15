Президент Швейцарии: Зеленский попросил организовать мирный саммит по Украине

РИАМО - 15 янв. Швейцарский президент Виола Амхерд на пресс-конференции заявила, что ее украинский коллега Владимир Зеленский просит Берн организовать очередной мирный саммит по Украине, сообщает РИА Новости.
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