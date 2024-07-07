17 актеров, которые так похожи на своих знаменитых родителей, что сыграли их в кино

Иногда яблоко от яблони падает настолько близко, что можно сразу сказать — эти люди родственники. В кинематографе довольно часто используется внешнее сходство близких родственников — и вот целый список таких примеров.
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