Кимбаб с перцем и маринованным огурцом

Кимба́п — популярное корейское блюдо, представляет собой роллы, завернутые в нори (ким), наполненные вареным рисом (пап), с добавлением начинки, нарезанной или выложенной полосками, обычно квашеных овощей, рыбы, морепродуктов, ветчины и омлета.
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