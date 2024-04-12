Кимбап с перцем и маринованным огурцом

Кимба́п — популярное корейское блюдо, представляет собой роллы, завернутые в нори (ким), наполненные вареным рисом (пап), с добавлением начинки, нарезанной или выложенной полосками, обычно квашеных овощей, рыбы, морепродуктов, ветчины и омлета.